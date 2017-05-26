ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря Заболотного

От ларька до интернет-магазина: какой бизнес хотят открыть россиянеЭкономика и бизнес 26 мая, 13:00
Корабли Черноморского флота провели морской бой в ходе учений в Средиземном мореАрмия и ОПК 26 мая, 12:57
Кремль пока не определился со своим отношением к идее административной амнистииПолитика 26 мая, 12:53
Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту СеребренниковаПолитика 26 мая, 12:52
Прокуратура не запрещает челябинский фестиваль красок, но вынесла ему предостереженияНовости Урала 26 мая, 12:47
Собянин: первые этажи домов по программе реновации спроектируют специально для бизнесаЭкономика и бизнес 26 мая, 12:41
Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозокТранспорт 26 мая, 12:36
ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря ЗаболотногоСпорт 26 мая, 12:34
Таормина встретила лидеров G7 ярким солнцем и безлюдными пляжамиМеждународная панорама 26 мая, 12:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"ФК "Урал" готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб", - говорится в сообщении.
Заболотный выступает за "Урал" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в различных турнирах и пропустил 32 гола.