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ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря Заболотного

Спорт
26 мая, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Голкипер выступает за екатеринбургский клуб с 2014 года

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Николай Заболотный

Николай Заболотный

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"ФК "Урал" готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб", - говорится в сообщении.

Заболотный выступает за "Урал" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в различных турнирах и пропустил 32 гола.

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