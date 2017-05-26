ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря Заболотного

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"ФК "Урал" готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб", - говорится в сообщении.

Заболотный выступает за "Урал" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в различных турнирах и пропустил 32 гола.