Женская и мужская команды краснодарского ВК "Динамо" сыграют в суперлиге сезона-2017/18

От ларька до интернет-магазина: какой бизнес хотят открыть россиянеЭкономика и бизнес 26 мая, 13:00
Корабли Черноморского флота провели морской бой в ходе учений в Средиземном мореАрмия и ОПК 26 мая, 12:57
Кремль пока не определился со своим отношением к идее административной амнистииПолитика 26 мая, 12:53
Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту СеребренниковаПолитика 26 мая, 12:52
Прокуратура не запрещает челябинский фестиваль красок, но вынесла ему предостереженияНовости Урала 26 мая, 12:47
Собянин: первые этажи домов по программе реновации спроектируют специально для бизнесаЭкономика и бизнес 26 мая, 12:41
Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозокТранспорт 26 мая, 12:36
ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря ЗаболотногоСпорт 26 мая, 12:34
Таормина встретила лидеров G7 ярким солнцем и безлюдными пляжамиМеждународная панорама 26 мая, 12:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Команды краснодарского волейбольного клуба "Динамо" в следующем сезоне выступят в высшем дивизионе женского и мужского чемпионатов России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Борис Симоненко.
"Да, в суперлиге примут участие обе команды. Мы уже туда заявились", - сказал Симоненко, добавив, что состав команд в сезоне-2017/18 существенно изменится. "По мужской пока точно не могу сказать, а вот состав женской обновится на 50 процентов", - сказал он.
В мае у "Динамо" истекли контракты с главными тренерами - Константином Ушаковым, который возглавлял женскую команду, и Андреем Воронковым, который тренировал мужскую команду. Ушаков работал в "Динамо" с 2014 года, Воронков - с 2016-го. "Контракты с тренерами закончились. Вопрос продолжения сотрудничества с ними зависит от того, как завершатся переговоры с потенциальными инвесторами, какими будут цели и задачи команд на следующий сезон", - сказал собеседник агентства.
"Нет, я не уверен, что тренеры останутся, если мы достигнем договоренности с потенциальными инвесторами, - отметил Симоненко. - Это же зависит не только от нашего желания, но и от желания тренеров. Ушаков долгое время работал с командой, его хорошо знают наши болельщики. Конечно, у нас был с ним разговор, и мы оставили принятие решение на время, когда настанет определенность с инвесторами. С Воронковым мы говорили неделю назад, он не против продлить контракт, но, опять же, все зависит от переговоров с инвесторами".
Игроки и сотрудники "Динамо" не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены. "Долгов перед игроками сейчас нет, так что ситуация выравнивается. Пока не окончательно, но, если бы наши дела были плохи, об этом уже бы все знали", - сказал Симоненко.
В сезоне-2016/17 и мужская, и женская команда краснодарского "Динамо" не смогли завоевать медали чемпионатов России.