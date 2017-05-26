Тульский ФК "Арсенал" восстановил газон на стадионе к матчу с "Енисеем"

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульскому "Арсеналу" удалось восстановить газон на стадионе Центральный к ответному стыковому матчу за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 с красноярским "Енисеем". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Газон пострадал после матча 30-го тура чемпионата РФПЛ с московским "Спартаком" (3:0, 21 мая), поскольку, как только завершилась игра, на поле выбежали болельщики. На газоне в общей сложности находилось не менее четырех тысяч человек. Помимо поля, были испорчены ворота стадиона.

"Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей", - сказал Балашов.

Матч между "Арсеналом" и "Енисеем" состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал "Енисей".