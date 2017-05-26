Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тульский ФК "Арсенал" восстановил газон на стадионе к матчу с "Енисеем"

Спорт
26 мая, 13:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Газон пострадал после матча 30-го тура чемпионата РФПЛ со "Спартаком", поскольку, как только завершилась игра, на поле выбежали болельщики

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Спартака" после окончания матча с "Арсеналом"

Болельщики "Спартака" после окончания матча с "Арсеналом"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульскому "Арсеналу" удалось восстановить газон на стадионе Центральный к ответному стыковому матчу за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 с красноярским "Енисеем". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Смотрите также
Болельщики "Спартака" после окончания матча с "Арсеналом"

ФК "Спартак" оштрафован на 1,6 млн рублей по итогам матчей с "Амкаром" и "Арсеналом"

Газон пострадал после матча 30-го тура чемпионата РФПЛ с московским "Спартаком" (3:0, 21 мая), поскольку, как только завершилась игра, на поле выбежали болельщики. На газоне в общей сложности находилось не менее четырех тысяч человек. Помимо поля, были испорчены ворота стадиона.

"Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей", - сказал Балашов.

Матч между "Арсеналом" и "Енисеем" состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал "Енисей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама