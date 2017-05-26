Мозгов присоединится к сборной России для подготовки к Евробаскету 24 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов присоединится к сборной России для подготовки к чемпионату Европы 24 июля. Об этом ТАСС заявил агент игрока Максим Шарифьянов.

В нынешнем сезоне НБА Мозгов сыграл 54 матча, в среднем проводя на площадке 20,4 минуты, набирая 7,4 очка и делая 4,9 подбора.

"Тимофей 13 июня улетает в Лос-Анджелес, где будет заниматься индивидуально с тренером до конца месяца, - сказал Шарифьянов. - В начале июля уже вернется в Россию, где запланирована масса мероприятий. А 24 июля он присоединится к сборной, которая начнет сбор в Новогорске. Он хочет и настроен выступить на Евробаскете".

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.