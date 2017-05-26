Кондратьев: гольф-клуб в Геленджике станет базой национальной сборной

КРАСНОДАР, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Строительство гольф-академии, которая станет базой национальной сборной по этому виду спорта, планируется в Геленджике. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Новый гольф-клуб будет построен в Геленджике - город сегодня динамично развивается, он комфортный, современный, его привлекательность растет как среди жителей региона, так и всей России. Уверен, что гольф-клуб станет еще одной точкой притяжения туристов", - сказал глава края.

Он добавил, что гольф-академия станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу.