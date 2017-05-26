Кондратьев: гольф-клуб в Геленджике станет базой национальной сборной

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Строительство гольф-академии, которая станет базой национальной сборной по этому виду спорта, планируется в Геленджике. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Новый гольф-клуб будет построен в Геленджике - город сегодня динамично развивается, он комфортный, современный, его привлекательность растет как среди жителей региона, так и всей России. Уверен, что гольф-клуб станет еще одной точкой притяжения туристов", - сказал глава края.
Он добавил, что гольф-академия станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу.