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Кондратьев: гольф-клуб в Геленджике станет базой национальной сборной

Спорт
26 мая, 13:40 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Губернатор Краснодарского края также считает, что гольф-клуб станет еще одной точкой притяжения туристов

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КРАСНОДАР, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Строительство гольф-академии, которая станет базой национальной сборной по этому виду спорта, планируется в Геленджике. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Новый гольф-клуб будет построен в Геленджике - город сегодня динамично развивается, он комфортный, современный, его привлекательность растет как среди жителей региона, так и всей России. Уверен, что гольф-клуб станет еще одной точкой притяжения туристов", - сказал глава края.

Он добавил, что гольф-академия станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу.

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