ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и Любимовым

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА ведет переговоры с игроками Национальной хоккейной лиги - защитником "Вашингтона" Дмитрием Орловым и нападающим "Филадельфии" Романом Любимовым. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Орлов, права на которого в КХЛ принадлежат ЦСКА, последние шесть лет провел в "Вашингтоне", в 95 матчах за команду в текущем сезоне он набрал 36 очков (6 шайб + 30 передач). Защитник является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2016 и 2017 гг. Участник Кубка мира прошлого года.

Любимов в текущем сезоне провел за "Филадельфию" 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков. В составе ЦСКА Любимов становился финалистом Кубка Гагарина, бронзовым призер чемпионата мира 2016 года.

"Мы ведем переговоры в полном режиме с Дмитрием Орловым. У нас есть понимание с этим хоккеистом, есть желание главного тренера видеть его в составе, - сказал Есмантович. - Ведем переговоры с Романом Любимовым, надеюсь, мы с ним договоримся. Переговоры близки к успешному завершению".

По словам руководителя клуба, ЦСКА ведет переговоры с еще одним своим воспитанником, выступающим в НХЛ. "Он пытается определиться, возвращаться или нет - фамилию называть не буду, но она достаточно известная. Также есть еще один россиянин, который к нам хочет прийти из НХЛ, но права на него принадлежат не нам. Работаем в плотном режиме, чтобы усилить свой состав и состав национальной сборной", - отметил он.

ЦСКА ведет переговоры с финалистом Кубка Стэнли 2017 года

Также Есмантович рассказал, что ЦСКА ведет переговоры с защитником-финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В финале плей-офф НХЛ сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" и "Нэшвилл".

"У нас есть замысел - приобрести одного опытного защитника. Ведем переговоры с хоккеистом, который будет играть в финале Кубка Стэнли, фамилию называть не хочу, - сказал Есмантович. - До Кубка Стэнли он дал согласие на проведение переговоров. Мы ждем, когда турнир закончится, чтобы основательно приступить к переговорному процессу, и понимаем, что с ним станет сложнее разговаривать".

Финал Кубка Стэнли стартует в ночь на 30 мая.