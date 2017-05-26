Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland Garros

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов сыграет с первой "ракеткой" мира британцем Энди Марреем в первом раунде Открытого чемпионата Франции - второго в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

Кузнецов на этой неделе играет на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве. В пятницу он поборется за выход в финал со швейцарцем Стэном Вавринкой, который занимает третье место в рейтинге АТР. Маррей после победы на турнире в Дубае в начале марта сыграл десять матчей, из которых пять выиграл и пять проиграл. На своем последнем турнире в Риме британец уступил в двух сетах итальянцу Фабио Фоньини.

Другой российский теннисист Михаил Южный встретится с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой. Евгений Донской сыграет с сербом Виктором Троицки, Даниил Медведев - с французом Бенджамином Бонзи, Константин Кравчук - с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Соперник Карена Хачанова определится по итогам квалификации.

Во время жеребьевки было объявлено, что россиянин Дмитрий Турсунов снялся с турнира. Он должен был выступить на Roland Garros, используя "защищенный рейтинг".

Победитель Открытого чемпионата Франции 2016 года, вторая "ракетка" мира серб Новак Джокович и девятикратный победитель Roland Garros, четвертый номер рейтинга ATP испанец Рафаэль Надаль попали в одну половину сетки, поэтому они не смогут сыграть друг с другом в финале турнира, они могут встретится в полуфинале.

Открытый чемпионат Франции стартует 28 мая и завершится 11 июня.