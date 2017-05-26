Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители австрийского Нойштифта подарили Черчесову деликатесы, от шнапса тренер отказался

Спорт
26 мая, 14:37 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

В пятницу сборная России прибыла в австрийский город, где будет готовиться к Кубку конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Алланазаров/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Жители австрийского городка Нойштифт-им-Штубайталь подготовили подарки главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову - корзину с местными кулинарными изысками и бочонок со шнапсом. Корзину с деликатесами Черчесов принял, а вот от шнапса отказался, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Нойштифт-им-Штубайталь находится в федеральной земле Тироль. Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за команду "Тироль" из Инсбрука, который является столицей данного региона. С 2004 по 2006 год российский специалист являлся главным тренером инсбрукской команды.

Смотрите также
Футболисты сборной России

Сборная России прибыла в Австрию на сбор для подготовки к Кубку конфедераций

Сборная России уже прибыла в Нойштифт-им-Штубайталь. Здесь команда будет готовиться к Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

Для подготовки к Кубку конфедераций в сборную России были вызваны 28 футболистов. При этом в окончательный состав попадут 23 игрока, он должен быть сформирован до 7 июня.

Начало австрийского сбора пропустят три игрока, приглашенные в российскую команду для подготовки к Кубку конфедераций, речь идет о вратарях Игоре Акинфееве и Владимире Габулове, а также о защитнике Романе Нойштедтере. Они прибудут в расположение сборной позднее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
7
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
Темы дня
Загрузка...
Реклама