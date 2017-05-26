"Локомотив" предложил хоккеисту Гаврикову продлить контракт

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"Локомотив" предложил хоккеисту Гаврикову продлить контрактСпорт 26 мая, 15:27
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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" предложил Владиславу Гаврикову продлить контракт. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер железнодорожников Юрий Лукин.
"Мы сделали предложение Владиславу, сейчас переговоры в стадии обсуждения. Вероятность, что он примет наше предложение есть, последнее слово за ним", - сказал Лукин.
Ранее сообщалось об интересе к Гаврикову со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" и петербургского СКА. Президент "Локомотива" Юрий Яковлев сообщал ТАСС в апреле, что клуб намерен сохранить защитника.
В составе "Локомотива" Гавриков провел 69 матчей в прошедшем сезоне КХЛ, в которых набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач) и стал самым полезным защитником команды по показателю "+/-" за 15 матчей плей-офф (+5). Игрок стал бронзовым призером чемпионата мира в Кельне и Париже в составе сборной России. Срок контракта 21-летнего защитника истек 30 апреля.
Контракты с "Локомотивом" истекли также у форвардов Эмиля Галимова, Александра Кадейкина и Андрея Локтионова. "Им мы также предложили продлить соглашения", - отметил генеральный менеджер.
"Локомотив" в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, обыграв в 1/4 финала победителя регулярного чемпионата - ЦСКА.