"Локомотив" предложил хоккеисту Гаврикову продлить контракт

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" предложил Владиславу Гаврикову продлить контракт. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер железнодорожников Юрий Лукин.

"Мы сделали предложение Владиславу, сейчас переговоры в стадии обсуждения. Вероятность, что он примет наше предложение есть, последнее слово за ним", - сказал Лукин.

Ранее сообщалось об интересе к Гаврикову со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" и петербургского СКА. Президент "Локомотива" Юрий Яковлев сообщал ТАСС в апреле, что клуб намерен сохранить защитника.

В составе "Локомотива" Гавриков провел 69 матчей в прошедшем сезоне КХЛ, в которых набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач) и стал самым полезным защитником команды по показателю "+/-" за 15 матчей плей-офф (+5). Игрок стал бронзовым призером чемпионата мира в Кельне и Париже в составе сборной России. Срок контракта 21-летнего защитника истек 30 апреля.

Контракты с "Локомотивом" истекли также у форвардов Эмиля Галимова, Александра Кадейкина и Андрея Локтионова. "Им мы также предложили продлить соглашения", - отметил генеральный менеджер.

"Локомотив" в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, обыграв в 1/4 финала победителя регулярного чемпионата - ЦСКА.