Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начались работы по благоустройству территории стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Спорт
26 мая, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Завезено 80 тысяч тонн щебня различных фракций для строительства покрытий по периметру арены

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:23'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:23'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© "Синара-Девелопмент"/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Екатеринбурге начали благоустраивать территорию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального подрядчика компании "Синара-Девелопмент".

"Для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тысяч тонн щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки, также для благоустройства на "Екатеринбург-Арене" будут организованы газоны, площадь которых составит около 5 500 кв. м. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что работы планируется завершить осенью 2017 года.

Там отметили, что на территории спорткомплекса высадят крупномерные хвойные и лиственные деревья, кустарники и цветы. "На заключительном этапе на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, навигационные стенды", - сообщили в компании.

"На стадионе закончены работы по устройству основания футбольного поля, в настоящее время строители приступили к монтажу дренажной системы: специальным образом выкладываются перфорированные трубы, слив воды из которых будут обеспечивать расположенные по периметру поля трубопроводы и колодцы", - сказал гендиректор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев. По его словам, поле к посеву травы закончат готовить в июле.

На строительной площадке "Екатеринбург-Арены" продолжаются работы по остальным направлениям: отделочные работы на трибунах и в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и систем. Закончена установка профилированных листов на готовые металлоконструкции крыши, начаты работы по монтажу эластичного мембранного покрытия, выполненного из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости, что обеспечит надежность и прочность крыши.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
Москалькова: предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона рано
Темы дня
Загрузка...
Реклама