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Легкоатлетки Улога, Крылова и Гордеева выполнили в Сочи нормативы для участия в ЧМ-2017

Спорт
26 мая, 16:33 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменки пока не имеют разрешения IAAF на участие в международных стартах

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СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бегунья на 800 метров Светлана Улога, прыгунья в высоту Ирина Гордеева, а также специализирующаяся в тройном прыжке Анна Крылова в заключительный день командного чемпионата России в Сочи сумели выполнить квалификационные нормативы для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.

Улога пробежала 800-метровку за 2 минуты 0,35 секунды при нормативе 2.01,00. Гордеева выиграла золото чемпионата России, преодолев планку на высоте 1 метр 94 см (норматив - 1,94), Крылова в своей лучшей попытке показала результат 14 метров 30 см (норматив - 14,10).

Международная ассоциация легкоатлетических федерации (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более 10 легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.

Улога и Гордеева пока не получили от IAAF разрешения на участие в международных стартах в нейтральном статусе. Заявку Крыловой международная федерация отклонила.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.

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