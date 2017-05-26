Претендовать на участие в олимпийском турнире по керлингу будут четыре мужские команды РФ

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Претендовать на участие в мужском олимпийском турнире от России будут четыре клубные команды, которые разыграют право отобраться на Игры 2018 года на внутрироссийском турнире в середине осени. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Мужская сборная России неудачно выступила на чемпионате мира, который прошел в канадском Эдмонтоне. Команда проиграла все 11 встреч и не смогла напрямую отобраться на Олимпийские игры.

"В минувшем сезоне мы совместно с главным тренером Юрием Шулико совершили ошибки, сформировав неудачный состав команды. Принято решение, что на олимпийский отборочный турнир и чемпионат Европы поедет одна из четырех клубных команд, которая победит в отборочном турнире. Этот отборочный турнир пройдет в середине осени", - сказал Свищев.

Предполагается, что в отборочном турнире сыграют сильнейшие команды, участвовавшие в чемпионате России.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.