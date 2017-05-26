Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Претендовать на участие в олимпийском турнире по керлингу будут четыре мужские команды РФ

Спорт
26 мая, 17:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Они разыграют право отобраться на Игры 2018 года на внутрироссийском турнире в середине осени

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Претендовать на участие в мужском олимпийском турнире от России будут четыре клубные команды, которые разыграют право отобраться на Игры 2018 года на внутрироссийском турнире в середине осени. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Мужская сборная России неудачно выступила на чемпионате мира, который прошел в канадском Эдмонтоне. Команда проиграла все 11 встреч и не смогла напрямую отобраться на Олимпийские игры.

"В минувшем сезоне мы совместно с главным тренером Юрием Шулико совершили ошибки, сформировав неудачный состав команды. Принято решение, что на олимпийский отборочный турнир и чемпионат Европы поедет одна из четырех клубных команд, которая победит в отборочном турнире. Этот отборочный турнир пройдет в середине осени", - сказал Свищев.

Предполагается, что в отборочном турнире сыграют сильнейшие команды, участвовавшие в чемпионате России.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
Москалькова: предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона рано
Темы дня
Загрузка...
Реклама