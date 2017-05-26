Агент: сокращение клубов КХЛ создаст проблемы для становления молодых игроков

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сокращение количества клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ближайшие сезоны негативно скажется на прогрессе молодых игроков и понизит их шансы на попадание в состав команд лиги. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" и хорватского "Медвешчака" из числа участников лиги. Также стало известно, что в сезоне-2017/18 в лиге выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 - 24, три из них по итогам чемпионата будут переведены в Высшую хоккейную лигу или исключены. В сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место приходить два иностранных.

"Когда в чемпионате СССР участвовало 12 команд, хоккеисты играли до 30 лет максимум. Сейчас же хоккеисты выступают до 40 лет. В связи с сокращением количества команд молодежи будет труднее получить место в составе. Клубы будут "загружены" теми игроками, которые подписаны, которые имеют опыт", - считает Дементьев.

"Ветераны ни сами, ни по указанию сверху свое место в составе не отдадут. Лига фактически говорит о том, что финансово-коммерческая составляющая стоит выше спортивной. Большой вопрос, как будет развиваться ситуация с молодыми хоккеистами. Кто-то является звездой с самого рождения, кому этот статус дали авансом, а кому-то нужен шанс - у всех разный путь к пьедесталу", - заключил собеседник ТАСС.