Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛ

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хабаровского "Амура" не собирается паниковать из-за информации о том, что клуб может быть исключен из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после следующего сезона. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Амур", а также "Лада" и "Югра" являются кандидатами на исключение из лиги после чемпионата сезона-2017/18. В среду совет директоров КХЛ принял решение, что в чемпионате не будут играть новокузнецкий "Металлург" и загребский "Медвешчак".
"Два года назад мы приняли команду, которая была на последнем месте. Но при нас она сумела подняться в турнирном плане, - сказал Филиппенко. - Мы прогрессируем: у нас полный дворец, один из лучших в лиге по посещаемости. Сейчас мы обсудили с президентом клуба эту новость и без паники выясним у руководства лиги, откуда такая информация".
"В нашей школе занимается тысяча человек, есть филиалы в городах Хабаровского края. Мы подготовили таких игроков, как Сергей Плотников, Алексей Мурыгин, а также немало ребят для молодежной сборной. Работаем по всем направлениям. За ту работу, которая проделана за два года, нам не стыдно", - добавил он.
Решение об исключении "Металлурга" и "Медвешчака" было вынесено на основании рейтинга, по которому оценивается потенциал клубов. Параметрами оценки являются спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, государственное финансирование, заполняемость арены, своевременность расчетов по оплате труда с игроками, вместительность арены, потенциал локального рынка.
Согласно стратегии развития лиги с 2017 по 2023 год, с сезона-2018/19 в КХЛ будет играть 24 клуба. Три команды по итогам сезона-2017/18 будут исключены по спортивно-финансовому результату.