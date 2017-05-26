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Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛ

Спорт
26 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Вице-президент "Амура" заявил, что клуб выяснит у руководства лиги откуда взялись подобные сообщения

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хабаровского "Амура" не собирается паниковать из-за информации о том, что клуб может быть исключен из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после следующего сезона. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.

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Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Амур", а также "Лада" и "Югра" являются кандидатами на исключение из лиги после чемпионата сезона-2017/18. В среду совет директоров КХЛ принял решение, что в чемпионате не будут играть новокузнецкий "Металлург" и загребский "Медвешчак".

"Два года назад мы приняли команду, которая была на последнем месте. Но при нас она сумела подняться в турнирном плане, - сказал Филиппенко. - Мы прогрессируем: у нас полный дворец, один из лучших в лиге по посещаемости. Сейчас мы обсудили с президентом клуба эту новость и без паники выясним у руководства лиги, откуда такая информация".

"В нашей школе занимается тысяча человек, есть филиалы в городах Хабаровского края. Мы подготовили таких игроков, как Сергей Плотников, Алексей Мурыгин, а также немало ребят для молодежной сборной. Работаем по всем направлениям. За ту работу, которая проделана за два года, нам не стыдно", - добавил он.

Решение об исключении "Металлурга" и "Медвешчака" было вынесено на основании рейтинга, по которому оценивается потенциал клубов. Параметрами оценки являются спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, государственное финансирование, заполняемость арены, своевременность расчетов по оплате труда с игроками, вместительность арены, потенциал локального рынка.

Согласно стратегии развития лиги с 2017 по 2023 год, с сезона-2018/19 в КХЛ будет играть 24 клуба. Три команды по итогам сезона-2017/18 будут исключены по спортивно-финансовому результату.

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