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СМИ: Сергей Фурсенко сменил Митрофанова в должности генерального директора ФК "Зенит"

Спорт
26 мая, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Митрофанов занимал эту должность с 1 января 2007 года

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ТАСС/Станислав Красильников

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший президент "Зенита" и Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко сменил Максима Митрофанова в должности генерального директора петербургского клуба. Об этом сообщает газета "Спорт день за днем".

Митрофанов занимал должность генерального директора "Зенита" с 1 января 2007 года. Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал президентом клуба. При нем "Зенит" выиграл чемпионат России (2007).

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