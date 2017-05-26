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Борзаковский: многие лидеры сборной РФ испытывают проблемы с мотивацией, но держат планку

Спорт
26 мая, 17:32 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Также главный тренер сборной России по легкой атлетике рассказал, что доволен результатами командного чемпионата России, который прошел в Сочи

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Большинство ведущих российских легкоатлетов, до сих пор не получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе, испытывают проблемы с мотивацией, однако стараются на каждом внутрироссийском соревновании показывать достойные результаты. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Большинство лидеров сборной находятся сейчас в подвешенном состоянии"

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

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"В том подвешенном положении, в котором сейчас находится большинство наших спортсменов, весьма непросто достигать высоких результатов, - заметил Борзаковский. - Ребятам сейчас психологически очень тяжело. Им нужно четко понимать, к какому старту им нужно готовиться".

"Сейчас все они выстроили свои тренировочные планы так, чтобы выйти на пик формы к чемпионату России. Но для наших лидеров, добивавшихся побед на международном уровне, национальное первенство всегда было подводящим стартом. И сейчас им сложно перестроить свою психологию. Но они молодцы, добросовестно тренируются и показывают неплохие результаты", - продолжил главный тренер.

"Доволен результатами командного чемпионата России"

Командный чемпионат России, который проходил в Сочи с 25 по 26 мая, стал первым крупным стартом летнего сезона.

"В целом могу сказать, что для начала сезона здесь были показаны неплохие результаты, - отметил Борзаковский. - Хочется отметить прыгунов с шестом Анжелику Сидорову и Тимура Моргунова, высотника Ивана Ухова. Тимофей Чалый в беге на 400 метров и 400 метров с барьерами подтвердил свою готовность. Теперь будем смотреть, как ребята будут прогрессировать дальше, но уже сейчас они показали, что находятся в неплохих кондициях".

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"Сумели показать себя здесь метательница молота Елизавета Царева, метательница диска Елена Панова и толкательницы ядра Евгения Соловьева и Ирина Тарасова. У мужчин я хотел бы выделить Виктора Бутенко, Валерия Пронкина, Дмитрия Тарабина и Александра Лесного, показавших неплохие для начала сезона результаты", - считает собеседник агентства.

Главный тренер сборной России не собирается принимать каких-то скоропалительных решений по итогам завершившихся соревнований. "Выводы делать еще рано, сезон только начинается, до чемпионата России осталось два месяца, - заметил Борзаковский. - Хотя к некоторым спортсменам и тренерам у меня уже есть определенные претензии, не скрою. Надеюсь, что они сделают работу над ошибками и еще проявят себя по ходу сезона".

"Мы надеемся, что наши спортсмены все-таки получат от IAAF индивидуальные допуски на чемпионат мира и будут целенаправленно готовиться именно к этому старту", - сообщил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, чемпионат России - с 28 по 30 июля в подмосковном Жуковском.

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