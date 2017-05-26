Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На строительство стадиона в Самаре к ЧМ-2018 дополнительно выделят 1,8 млрд руб.

Спорт
26 мая, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Деньги выделят в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требований ФИФА к IT и энергоинфраструктуре

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дополнительно 1,8 млрд рублей выделят в этом году на строительство стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в пояснении к проекту изменений в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.".

В нем предусмотрено увеличение ассигнований в этом году на реализацию госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на 3,293 млрд рублей - до 92 млрд.

На строительство стадиона на 45 тысяч мест в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требований Международной федерации футбола (ФИФА) к IT и энергоинфраструктуре дополнительно выделят в сумме 1,8 млрд рублей.

Еще 1,499 млрд рублей выделят в этом году на реконструкцию стадиона "Нарт" в Черкесске (Карачаево-Черкесия), строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (1 этап, ледовая арена, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная) и строительство спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем (Кызылский кожуун, Республика Тыва) в целях создания условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения обеспеченности спортивными сооружениями в регионе, проведения спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Темы дня
Загрузка...
Реклама