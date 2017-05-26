WADA приступило к изучению плана борьбы с допингом в российском спорте

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приступило к изучению национального плана борьбы с допингом в спорте, который был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) во главе с Виталием Смирновым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

НОАК во вторник опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте, над созданием которого она работала более полугода. Позже на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир Путин поддержал предложение, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ.

"WADA подтверждает, что получило национальный план борьбы с допингом и в настоящее время занимается его изучением, - отмечается в сообщении организации. - Агентство тесно сотрудничает с российской стороной, чтобы помочь ей восстановить соответствие настолько быстро, насколько это возможно".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

НОАК была образована в июле 2016 года. Инициатором решения о создании комиссии был президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии WADA об итогах расследования обвинений в адрес России о допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи.