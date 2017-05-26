WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России. Подтверждающую информацию ТАСС предоставила пресс-служба WADA.
WADA подчеркнуло, что вопрос наделения Исинбаевой этим статусом находится в компетенции российской стороны, поскольку самостоятельно наделять им агентство права не имеет.
"Если госпоже Исинбаевой достанется эта роль, она будет приглашена в штаб-квартиру WADA в Монреале для обсуждения возможных образовательных программ, направленных на продвижение "чистого" спорта в России", - отмечается в сообщении WADA.
Исинбаева, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и занимает пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Последнюю должность ей предстоит покинуть 31 мая, поскольку того требует WADA, которое совместно с российской стороной завершает процесс приведения РУСАДА в соответствие с международным кодексом. Дело в том, что Исинбаева была выдвинута на эту должность по рекомендации ОКР и потому не может считаться независимым лицом. Вместе с тем предполагается, что она продолжит работать в наблюдательном совете РУСАДА.