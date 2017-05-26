Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщиков ЧМ-2018 в Калининграде будет обслуживать бесплатный транспорт

Спорт
26 мая, 18:17 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, мая. /ТАСС

Также право на бесплатный проезд получат волонтеры и представители ФИФА

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Болельщики, волонтеры и представители Международной федерации футбола (ФИФА) на маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде смогут бесплатно пользоваться услугами транспорта. Соответствующее постановление принято городской администрацией в соответствие с соглашениями с ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018", сообщает пресс-служба мэрии.

"Утвержден порядок предоставления права на бесплатный проезд автомобильным пассажирским транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам спортивных соревнований ЧМ-2018", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, право бесплатного проезда предоставляется зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, на основании предоставленных ими документов, для болельщиков это карты зрителя, входной билет на матч или документ, дающий право на получение такого билета. Для болельщиков право на бесплатный проезд будет предоставляться в дни проведения матчей ЧМ, для волонтеров на весь их период - с 16 по 28 июня 2018 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Темы дня
Загрузка...
Реклама