Болельщиков ЧМ-2018 в Калининграде будет обслуживать бесплатный транспорт

КАЛИНИНГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Болельщики, волонтеры и представители Международной федерации футбола (ФИФА) на маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде смогут бесплатно пользоваться услугами транспорта. Соответствующее постановление принято городской администрацией в соответствие с соглашениями с ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018", сообщает пресс-служба мэрии.

"Утвержден порядок предоставления права на бесплатный проезд автомобильным пассажирским транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам спортивных соревнований ЧМ-2018", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, право бесплатного проезда предоставляется зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, на основании предоставленных ими документов, для болельщиков это карты зрителя, входной билет на матч или документ, дающий право на получение такого билета. Для болельщиков право на бесплатный проезд будет предоставляться в дни проведения матчей ЧМ, для волонтеров на весь их период - с 16 по 28 июня 2018 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.