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Плющенко: план Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановления

Спорт
26 мая, 18:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу стало известно, что фигуристка не вошла в список участниц серии Гран-при сезона-2017/18

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Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Планы олимпийской чемпионки Игр в Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой можно будет обсуждать только после ее окончательного восстановления после травмы, полученной на тренировке. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В пятницу стало известно, что фигуристка не вошла в список участниц серии Гран-при сезона-2017/18.

"Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления, - рассказал Плющенко. - Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при. Как только она восстановится, мы будем работать дальше".

Как сообщил Плющенко, пока главная задача для фигуристки в нынешнем сезоне - сентябрьские контрольные прокаты, которые Федерация фигурного катания на коньках России проводит в Сочи. "В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи - задача номер один. Мы уже начали ставить программы".

Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.

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