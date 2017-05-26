Плющенко: план Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановления

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Планы олимпийской чемпионки Игр в Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой можно будет обсуждать только после ее окончательного восстановления после травмы, полученной на тренировке. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В пятницу стало известно, что фигуристка не вошла в список участниц серии Гран-при сезона-2017/18.

"Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления, - рассказал Плющенко. - Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при. Как только она восстановится, мы будем работать дальше".

Как сообщил Плющенко, пока главная задача для фигуристки в нынешнем сезоне - сентябрьские контрольные прокаты, которые Федерация фигурного катания на коньках России проводит в Сочи. "В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи - задача номер один. Мы уже начали ставить программы".

Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.