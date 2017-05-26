Урманов: планы Липницкой на олимпийский сезон во многом определят контрольные прокаты

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Планы чемпионки Игр 2014 года в командном турнире по фигурному катанию Юлии Липницкой на олимпийский сезон во многом определят результаты контрольных прокатов, которые пройдут в сентябре нынешнего года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Урманов.
В пятницу был опубликован список участников серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2017/18. Липницкая в него не попала.
"Юля не заявлена - она пропустила практически весь прошлый сезон. И не для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной, - рассказал Урманов. - Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрнольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы".
Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава - она упала на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В ноябре на московском этапе серии Гран-при фигуристка на время прервала свое выступление в произвольной программе из-за боли в ноге. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.