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Руководство ФК "Крылья Советов" примет решение по контракту Скрипченко на следующей неделе

Спорт
26 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Действующий контракт тренера рассчитан до 31 мая

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Вадим Скрипченко

Вадим Скрипченко

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Совет директоров футбольного клуба "Крылья Советов" примет решение по поводу целесообразности продолжения сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Скрипченко на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.

Действующий контракт Скрипченко с "Крыльями Советов" рассчитан до 31 мая. В пятницу газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что клуб решил не продлевать соглашение с белорусским специалистом.

"У меня такой информации нет. Решения по поводу Скрипченко нет, оно будет принято на следующей неделе на совете директоров. Пока еще совет директоров не собирался", - сказал Шашков.

"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е, место в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17 и покинули элитный дивизион. Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена, Скрипченко возглавил "Крылья Советов" в начале ноября.

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