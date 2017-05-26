Руководство ФК "Крылья Советов" примет решение по контракту Скрипченко на следующей неделе

Мемориал пропавшим без вести детям появился в МосквеСоциальная ответственность 26 мая, 20:23
Орлов: возвращение Фурсенко в "Зенит" означает, что в клубе нужно наводить порядокСпорт 26 мая, 20:22
Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины перед Россией в ближайшие неделиЭкономика и бизнес 26 мая, 20:07
Клинтон считает, что президентство Трампа может кончиться позором и импичментомМеждународная панорама 26 мая, 20:03
Численность экономически активного населения РФ к 2020 году сократится на 1 млн человекЭкономика и бизнес 26 мая, 19:57
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении РоссииМеждународная панорама 26 мая, 19:53
Группа Hurts осенью приедет в Россию с новым альбомомКультура 26 мая, 19:43
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапаЭкономика и бизнес 26 мая, 19:41
Антарктида может стать зеленойСоциальная ответственность 26 мая, 19:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Совет директоров футбольного клуба "Крылья Советов" примет решение по поводу целесообразности продолжения сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Скрипченко на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.
Действующий контракт Скрипченко с "Крыльями Советов" рассчитан до 31 мая. В пятницу газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что клуб решил не продлевать соглашение с белорусским специалистом.
"У меня такой информации нет. Решения по поводу Скрипченко нет, оно будет принято на следующей неделе на совете директоров. Пока еще совет директоров не собирался", - сказал Шашков.
"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е, место в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17 и покинули элитный дивизион. Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена, Скрипченко возглавил "Крылья Советов" в начале ноября.