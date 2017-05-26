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Камболов признался, что был бы рад поработать с тренером Бердыевым в ФК "Рубин"

Спорт
26 мая, 19:37 дата обновления: 26 мая, 19:49 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Также защитник рассказал, что футболисты сборной России получили хорошую нагрузку на первой тренировке в Австрии

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Руслан Камболов

Руслан Камболов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник Руслан Камболов был бы рад поработать под руководством тренера Кургана Бердыева в казанском "Рубине". Об этом футболист заявил журналистам после первой тренировки сборной России в Австрии.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что в субботу Бердыев может быть назначен главным тренером "Рубина".

"Мысли о клубе не мешают готовиться, я не читаю ничего. Сейчас главное - мысли о сборной, нужно постараться выиграть Кубок конфедераций. Пока никто нам не говорил (кто будет тренировать "Рубин" в следующем сезоне. - Прим. ТАСС). Если будет назначен Бердыев - это хорошо, я много о нем слышал, хотелось бы поработать вместе", - сказал Камболов.

Бердыев уже возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, дважды выиграл с командой чемпионат России, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны. С декабря 2014 года специалист работает в "Ростове".

Футболисты сборной получили хорошую нагрузку на первой тренировке в Австрии

По словам Камболова, игроки сборной России получили хорошую нагрузку на первой тренировке команды в Австрии. 

Команда Станислава Черчесова прибыла в австрийский Нойштифт-им-Штубайталь днем в пятницу, а уже вечером провела тренировку, которая продолжалась 1 час 45 минут.

"Устали после тренировки, хорошая нагрузка, - признался Камболов. - Хорошее впечатление, атмосфера, все готовимся к большому турниру. У сборной отличные условия, все довольны. Тот факт, что вокруг нет болельщиков, каждый оценивает индивидуально".

Камболов, который имеет опыт выступления на клубном уровне на нескольких позициях в защите и полузащите, рассказал, что в сборной пока играет центрального защитника. "Пока не могу сказать, на какой позиции видит меня тренер, на занятии играл центрального защитника. Тренер очень требовательный. Я буду делать все, чтобы попасть в окончательную заявку на Кубок конфедераций", - сказал он.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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