Орлов: возвращение Фурсенко в "Зенит" означает, что в клубе нужно наводить порядок

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сергей Фурсенко вернулся в петербургский "Зенит", поскольку в клубе нужно наводить порядок. Такое мнение ТАСС высказал телекомментатор Геннадий Орлов.
В пятницу "Зенит" объявил, что Фурсенко вновь занял пост президента клуба, он также будет временно исполнять должность генерального директора. По итогам чемпионата России сезона-2016/17 "Зенит" занял третье место и не попал в Лигу чемпионов.
"С приходом Фурсенко клуб преобразится. Он был уже президентом: работал с тренером Диком Адвокатом во времена, когда "Зенит" выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. Ту "золотую" команду собирали при нем, - сказал Орлов. - Это возвращение опытного человека, да и в клубе надо наводить порядок".
"Не исключено, что будет и новый спортивный директор. Надо делать выводы по итогам сезона. Фурсенко поставлен, чтобы освежить ситуацию", - добавил он.
Главным тренером "Зенита" является румынский специалист Мирча Луческу. "По возможному новому главному тренеру говорить ничего не буду, как клуб решит, так и будет", - сказал Орлов.
Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем клуб выиграл чемпионат России (2007).