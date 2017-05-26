Финал футбольной Лиги чемпионов впервые пройдет при закрытой крыше стадиона

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Крыша стадиона "Миллениум" в Кардиффе будет закрыта во время финального матча Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.

Финал Лиги чемпионов пройдет при закрытой крыше стадиона впервые. Такое решение было принято Футбольной ассоциацией Уэльса в целях безопасности.

Матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится в Кардиффе 3 июня.