Финал футбольной Лиги чемпионов впервые пройдет при закрытой крыше стадиона

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Крыша стадиона "Миллениум" в Кардиффе будет закрыта во время финального матча Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.
Финал Лиги чемпионов пройдет при закрытой крыше стадиона впервые. Такое решение было принято Футбольной ассоциацией Уэльса в целях безопасности.
Матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится в Кардиффе 3 июня.