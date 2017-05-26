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Овечкин не изменил своего решения относительно участия в ОИ-2018

Спорт
26 мая, 20:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее хоккеист заявлял, что намерен принять участие в Играх, несмотря на решение НХЛ не приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass, File

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не изменил своего решения по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом игрок сообщил ТАСС.

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Овечкин, несмотря на это, заявил, что намерен принять участие в Играх.

"Нет", - ответил Овечкин на вопрос, не изменил ли он свое решение.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу для турнира. За это время в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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