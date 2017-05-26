Координационный совет ЧМ-2018 обсудил ход подготовки к Кубку конфедераций

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совместное заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу и межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения спортивных турниров состоялось в Москве 26 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018", оказавшемся в распоряжении ТАСС.
"Руководители регионов Российской Федерации, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций, и представители федеральных министерств и ведомств доложили о готовности стадионов, городской, транспортной, гостиничной инфраструктуры и сферы обслуживания к приему спортсменов, болельщиков и туристов со всего мира, - говорится в заявлении. - Уже 2 июня 2017 года все четыре стадиона будут переданы в операционное управление оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА). В ходе заседания также обсуждались вопросы готовности обеспечения городской инфраструктуры - гостиниц, аэропортов, дорожно-транспортных объектов и работа главного операционного центра и региональных операционных центров, которые с 15 мая 2017 года функционируют на всех стадионах, принимающих Кубок конфедераций".
"Обсуждалось обеспечение болельщиков бесплатным проездом до мест проведения матчей, - сообщается в пресс-релизе. - Для перевозки зрителей спортивных соревнований будут определены специальные поезда, которые соединят все четыре города-организатора Кубка конфедераций - Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Также в дни проведения матчей для обладателей билета и паспорта болельщика будет организован бесплатный проезд между городами-организаторами турнира и местными аэропортами. Соответствующие ведомства доложили, что все стадионы и периметры оснащены современными средствами безопасности, проведены тренировочные мероприятия с персоналом и волонтерами".
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе A с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.