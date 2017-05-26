Российский велогонщик Пискунов занял третье место в скретче на Гран-при Москвы

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россиянин Максим Пискунов стал третьим в скретче на Гран-при Москвы по велоспорту на треке.
Победителем стал казахстанец Никита Панасенко, второе место занял грек Христос Воликакис.
Соревнования у женщин выиграла Оливия Балейзите из Литвы. Второй стала Летиция Патерностер из Италии, третьей - россиянка Мария Аверина.
Скретч - индивидуальный вид велотрековой гонки, которая проводится с массового старта. Дистанция для мужчин составляет не более 15 км, для женщин - не более 10 км. Победителем считается первый пришедший к финишу, при этом отставшие на круг снимаются с соревнования. Если лидер обогнал соперников на круг по ходу гонки, то он признается победителем, а призерами становятся гонщики, которых он обогнал последними.
Гран-при Москвы завершится 28 мая.