Сборная России победила венгров в матче квалификации чемпионата мира по волейболу

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Венгрии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по волейболу, который проходит в Таллине.
Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиян. Эта победа стала третьей для российской сборной в отборочном турнире. Ранее россияне обыграли команды Черногории и Румынии. Сборная России лидирует с девятью очками в своей группе.
Следующий матч россияне проведут против команды Косова 27 мая.
В финальную часть чемпионата мира напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.