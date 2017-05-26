Forbes: Роналду продолжает возглавлять список самых высокооплачиваемых футболистов мира

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду продолжил возглавлять рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.

Ежегодный доход Роналду оценивается в $93 млн, из которых $58 млн 32-летний футболист получает в клубе. На втором месте идет аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси ($80 млн, $50 млн - в клубе). Третьим стал бразильский нападающий каталонского клуба Неймар ($37 млн, $15 - млн в клубе).

В первую десятку также вошли форвард "Реала" Гарет Бэйл ($34 млн), нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович ($32 млн), форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ($23,6 млн), нападающий "Барселоны" Луис Суарес ($23,3 млн), форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ($22,6 млн), полузащитник "Реала" Хамес Родригес ($21,9 млн), полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ($21,2 млн).