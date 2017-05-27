Футболисты молодежной сборной России проведут матчи с узбеками и белорусами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу проведет в субботу и среду два товарищеских матча в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы. 27 мая подопечные Евгения Бушманова сыграют в Алмалыке со сверстниками из Узбекистана, а 31 мая - в Москве с белорусами.

Молодежная сборная России нового созыва, составленная из футболистов 1996 года рождения и моложе, проводит второй сбор под руководством бывшего наставника клуба "Спартак-2" Бушманова. В марте команда Бушманова тренировалась в Испании, победив в контрольных матчах сборные Румынии (5:1) и Норвегии (2:0). 24 мая российская молодежка начала сбор в подмосковном Новогорске, где, по словам Бушманова, необходимо было "настроить ноги и голову ребят на быстрый футбол".

В сравнении с мартовским сбором в Марбелье состав молодежной сборной заметно изменился, и Бушманову нынешние матчи необходимы, чтобы дать футболистам сыграться перед стартом очередного отборочного цикла. Однако оптимальный состав Бушманову снова собрать не удалось: травмированы Денис Якуба, Александр Макаров, Александр Зуев, Аяз Гулиев, тогда как Олег Ланин и Никита Чернов в составе "Енисея" выступают в переходных матчах за право сыграть в премьер- лиге. Не исключено, Ланин и Чернов присоединятся к команде перед матчем с белорусами.

Кроме того, отсутствует на сборе голкипер Антон Митрюшкин, который еще неделю будет играть за "Сьон" в чемпионате Швейцарии.

Большинство игроков молодежной сборной России вновь представляют клубы Футбольной национальной лиги либо молодежные составы команд премьер-лиги. К матчу с узбеками готовились вратари Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Игорь Обухов ("Тюмень"), Илья Помазун (ЦСКА), защитники Никита Калугин ("Динамо" М), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (оба - "Спартак-2"), Лео Гогличидзе и Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Павел Шакуро ("Тюмень"), полузащитники Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Дмитрий Баринов ("Локомотив" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Алекс Мацукатов и Даниил Фомин (оба - "Краснодар-2"), Игорь Коновалов ("Кубань"), нападающие Георгий Мелкадзе ("Спартак-2"), Федор Чалов (ЦСКА), Алексей Гасилин ("Амкар").

27 мая сборная России сыграет с командой Узбекистана, которая будет составлена из футболистов не старше 23 лет. Игра пройдет в городе Алмалык на поле спорткомплекса ОКМК, начало - 16:30 мск. 31 мая матч с командой Белоруссии состоится на московском стадионе "Октябрь" в 19:00. Белорусская команда дебютирует в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы уже 7 июня, когда в рамках группы 1 в Минске сыграет против сверстников из Сан-Марино.

Отборочный цикл начинаем с Арменией

Сборная России в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сыграет в 7-й группе вместе с командами Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара. Первые матчи в группе состоятся уже в июне: 8 числа в Ритцинге австрийцы принимают команду Гибралтара, а 13 июня гибралтарцы на стадионе в португальском Фару проведут домашнюю игру против сборной Армении. Команда Бушманова первый отборочный матч сыграет 31 августа на своем поле с армянами.

В финальном турнире Евро-2019, который пройдет в Италии, выступят 12 команд. Помимо итальянской сборной, это право получат команды, занявшие первые места в девяти отборочных группах, а также победители стыковых матчей между четырьмя лучшими командами из числа занявших вторые места. На чемпионате Европы 2019 года будут разыграны путевки на олимпийский турнир 2020 года - европейская квота будет определена позднее.

16 июня в Польше стартует финальный турнир чемпионата Европы среди молодежных команд 1994 года рождения, в котором сыграют сборные Польши, Словакии, Швеции, Англии, Португалии, Сербии, Испании, Македонии, Германии, Чехии, Дании и Италии.