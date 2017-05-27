В "Миннесоте" не обладают информацией о продлении контракта Капризова с ХК ЦСКА

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Чак Флетчер заявил, что агент Кирилла Капризова опроверг слухи о возможном продлении контракта с ЦСКА. Слова Флетчера приводит Star Tribune.

"Несколько недель назад были такие слухи о продлении контракта Капризова с ЦСКА, но его агент их опроверг, - сказал Фетчер. - Мы исходим из того, что он проведет один год в ЦСКА, а в течение сезона-2018/19 приедет играть за "Миннесоту". Он потрясающий игрок. Я думаю, он мог бы заиграть в НХЛ уже в этом году, но еще год в Континентальной хоккейной лиге поможет ему набраться опыта".

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что ведет переговоры с Капризовым о продлении контракта на срок более двух лет.

Капризов перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в обмен на денежную компенсацию в апреле 2017 года. В уфимском клубе нападающий провел в последнем сезоне 54 матча, в которых набрал 45 очков (23+22). Капризов - серебряный (2016) и бронзовый (2017) призер молодежного чемпионата мира. На турнире 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим, а также вошел в символическую сборную.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году Капризов был выбран "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером.