Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимир Кличко пропустит передачу на ТВ, где должен был рассказать о продолжении карьеры

Спорт
27 мая, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Ранее телеканал "Интер" анонсировал приход Владимира Кличко в эфир программы "Большой бокс", где он должен был 27 мая впервые после проигранного боя с Энтони Джошуа рассказать о своем будущем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Кличко (слева) во время поединка с британцем Энтони Джошуа

Владимир Кличко (слева) во время поединка с британцем Энтони Джошуа

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала "Интер", где должен был ответить на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала.

Смотрите также
Владимир Кличко в поединке с Энтони Джошуа

Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВ

На прошлой неделе канал анонсировал приход Владимира Кличко в эфир программы "Большой бокс", где он должен был 27 мая впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа рассказать о своем будущем. Каналом было заявлено, что "Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона, телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем, а если он решит продолжить карьеру боксера - будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь".

Теперь на официальном сайте телеканала сообщается, что гостем передачи будет бывший чемпион мира Виталий Кличко, который расскажет и обсудит с ведущими нюансы прошедшего поединка Владимира Кличко с Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Виталий, который является старшим братом Владимира Кличко, провел за профессиональную карьеру 47 боев (45 побед, 41 - нокаутом, два поражения). Последний бой он провел 8 сентября 2012 года в Москве против немца Мануэля Чарра, одержав победу техническим нокаутом. После завершения боксерской карьеры занялся политической деятельностью, в настоящее время занимает пост мэра Киева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Сумма в $325 млн должна быть удержана с Украины за невыплату России платежей по суду
3
Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом
4
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
5
Священный месяц Рамадан наступает для мусульман всего мира
6
В Белом доме заявили, что взгляды Трампа на изменение климата меняются после встречи G7
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама