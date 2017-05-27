Владимир Кличко пропустит передачу на ТВ, где должен был рассказать о продолжении карьеры

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала "Интер", где должен был ответить на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала.

На прошлой неделе канал анонсировал приход Владимира Кличко в эфир программы "Большой бокс", где он должен был 27 мая впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа рассказать о своем будущем. Каналом было заявлено, что "Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона, телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем, а если он решит продолжить карьеру боксера - будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь".

Теперь на официальном сайте телеканала сообщается, что гостем передачи будет бывший чемпион мира Виталий Кличко, который расскажет и обсудит с ведущими нюансы прошедшего поединка Владимира Кличко с Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Виталий, который является старшим братом Владимира Кличко, провел за профессиональную карьеру 47 боев (45 побед, 41 - нокаутом, два поражения). Последний бой он провел 8 сентября 2012 года в Москве против немца Мануэля Чарра, одержав победу техническим нокаутом. После завершения боксерской карьеры занялся политической деятельностью, в настоящее время занимает пост мэра Киева.