Guardian: Конте продлит контракт с "Челси" до 2021 года и будет получать €11 млн в год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Антонио Конте готов подписать новое соглашение с английским футбольным клубом "Челси" до 2021 года, по которому он будет получать 9,6 млн фунтов в год (около €11 млн), что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Челси" завоевал титул чемпиона Англии сезона-2016/17. Конте стал четвертым тренером в истории чемпионата Английской премьер-лиги, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне.

Сообщается, что соглашение с тренером будет подписано после встречи против лондонского "Арсенала" в рамках финала Кубка Англии, который пройдет в субботу.

Летом 2016 года Конте подписал трехлетнее соглашение с "Челси", по которому его зарплата составляет более 7,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб Романа Абрамовича готов предложить итальянцу новый контракт, согласно условиям которого он будет зарабатывать больше, чем португалец Жозе Моуринью. В августе 2015 года Моуринью подписал с лондонцами контракт, по которому его зарплата составляла более 8,8 миллионов евро в год.