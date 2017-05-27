Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борзаковский: легкоатлетка Клишина показала достойный результат на турнире в Юджине

Спорт
27 мая, 8:01 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине российская прыгунья в длину, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 6 метров 70 см

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/ROBERT GHEMENT

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине прыгнувшая на 6 метров 70 см и занявшая четвертое место, показала достойный результат для начала сезона. Об этом сообщил ТАСС по телефону главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

Смотрите также
Дарья Клишина

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

Победу с лучшим результатом сезона в мире на открытом воздухе одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 1 см. Второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83 м), третье - Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78 м). Лучший свой результат в сезоне Клишина показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте, где ей удался прыжок на 6 метров 84 см.

"Я считаю, что для начала сезона Даша показала неплохой результат, - заметил Борзаковский. - Турнир в Юджине традиционно считается непростым, и я рад, что Клишина справилась с такой задачей и достойно выступила. Повторюсь, это только начало сезона, и к главному его старту - чемпионату мира - эта спортсменка будет прыгать гораздо дальше. А сейчас хочется поблагодарить ее за это выступление и пожелать успеха в дальнейших стартах".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
2
ABC: истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США
3
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом
7
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама