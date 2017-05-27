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Чемпион мира по игре в го из Китая проиграл все три матча программе AlphaGo

Спорт
27 мая, 9:30 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

До начала турнира Кэ Цзе заявил в социальных сетях, что это будет последняя попытка с его стороны, независимо от результата, бросить вызов искусственному интеллекту

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© EPA/WU HONG

ШАНХАЙ, 27 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Чемпион мира по игре в го (китайское название вэйци) Кэ Цзе проиграл третий матч компьютерной программе AlphaGo ("АльфаГо"), которая разработана компанией Google DeepMind ("Гугл ДипМайнд"). В предыдущих двух играх победа также досталась искусственному интеллекту.

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Этот матч стал последним из трех игр турнира, который начался 23 мая в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян), где проходит Форум настольной игры в го. В случае победы над компьютерной программой размер призовых Кэ Цзе составил бы 1,5 млн долларов. По условиям соревнований, каждой стороне давалось максимум три часа на принятие решений по своим ходам.

До начала турнира Кэ Цзе заявил в социальных сетях, что это будет последняя попытка с его стороны, независимо от результата, бросить вызов искусственному интеллекту. "Это холодная машина, у которой нет чувств к этой игре", - признался игрок. После первого же матча 23 мая Кэ Цзе заявил, что был шокирован действиями программы и ее ходами. "Она как бог игры в го", - сказал чемпион. "В прошлом у программы были некоторые слабости, но сейчас я чувствую, что ее понимание игры го и принимаемые ею решения находятся за гранью наших возможностей", - добавил он.

Кэ Цзе родился в 1997 году в городе Лишуй (восточная провинция Чжэцзян). В го он начал играть с 5 лет, а в 2007 году впервые выиграл чемпионат Китая по го. В настоящее время является обладателем 9-го дана по этой игре и находится на первой строчке среди лучших игроков мира по версии Go Ratings. В 2015 году, завоевав свой первый международный титул, Кэ Цзе стал самым молодым чемпионом мира по игре в го, а 2016 году он также одержал победу над прославленным южнокорейским игроком Ли Се Долем, который в марте того же года попытался обыграть AlphaGo, но потерпел неудачу, проиграв искусственному интеллекту четыре раунда из пяти. Именно после этого матча программе AlphaGo был присвоен 9-й дан по игре в го.

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Го является одной из самых распространенных логических настольных игр в мире и входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта - Всемирных интеллектуальных игр. Считается, что она развивает как правое, так и левое полушария мозга, тренирует аналитические и интуитивные навыки человека. История этой игры насчитывает порядка 3 тыс. лет и достоверных данных о месте ее возникновения нет.

Она популярна не только в Азии, но и во многих других странах мира. Наибольшее распространение игра получила в Китае, Японии и Республике Корея. По всему миру в нее играют порядка 40 млн человек. Считается, что го является одной из самых сложных настольных игр, которые когда-либо были придуманы человечеством.

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