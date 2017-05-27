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Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею

Спорт
27 мая, 10:00 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Сухорученко, ставший старшим тренером сборной летом прошлого года после победы Зубкова на выборах главы федерации, теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского

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© ТАСС/ Сергей Фадеичев

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Павел Щегловский, в прошлом сезоне работавший с юниорами, назначен старшим тренером сборной России по бобслею, сменив на этом посту Олега Сухорученко. Об этом сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Сухорученко, ставший старшим тренером сборной летом прошлого года после победы Зубкова на выборах главы федерации, теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского.

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"Федерация бобслея России становится отлаженным механизмом, - отметил Зубков. - Для нас важна работа, которая несет результат. Ближайший сезон - олимпийский, и все отработано должно быть до автоматизма. Если хотите - как швейцарские часы".

"Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист, - продолжил глава федерации. - Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро кто-то из них войдет в основной состав".

Зубков отметил, что все перемены в тренерском штабе преследуют только одну цель - добиться высоких результатов в олимпийском сезоне.

До марта 2015 года пост старшего тренера национальной команды занимал брат Павла Щегловского Александр, ушедший из жизни во время чемпионата мира, проходившего в немецком Винтерберге.

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