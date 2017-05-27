Призеры ОИ Демченко и Зубков награждены медалями "За отличие в военной службе" I степени

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СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель трех серебряных олимпийских медалей саночник Альберт Демченко, в настоящее время занимающий пост главного тренера национальной команды, и президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Играх-2014 в Сочи две золотые награды, приказами министра обороны РФ были награждены в субботу медалями "За отличие в военной службе" I степени.
Церемония вручения наград состоялась в Олимпийском парке Сочи в рамках торжественной церемонии принятия военной присяги новобранцами спортивных рот ЦСКА.
Капитан Демченко также является тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта, майор Зубков - начальником команды - старшим тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта.
Медалью "За воинскую доблесть" II степени награжден старший лейтенант Николай Морилов, неоднократный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере.