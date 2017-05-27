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Сборная России по футболу проводит вторую тренировку в Австрии в полном составе

Спорт
27 мая, 12:27 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Занятие, первые 20 минут которого открыты для представителей СМИ, началось в 12:20 мск

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© Максим Алланазаров

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, начала вторую тренировку на австрийском сборе в полном составе. 

Занятие, первые 20 минут которого открыты для представителей СМИ, началось в 12:20 мск (11:20 по местному времени). В тренировке принимают участие все 25 игроков, которые находятся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, - два вратаря и 23 полевых игрока. В ближайшие дни к команде должны присоединиться голкиперы Игорь Акинфеев и Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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