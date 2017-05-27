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Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня

Спорт
27 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Перенос травяного покрытия, которое выращивалось в Гатчине, уже начался

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Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
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Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Перенос травяного покрытия, Гатчина
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга
Установка газона на стадионе "Санкт-Петербург"
© Правительство Санкт-Петербурга

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Все работы по установке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба "Зенит". Об этом ТАСС сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Перенос травяного покрытия, которое выращивалось в Гатчине (Ленинградская область), уже начался. Одновременно с этим на стадионе проводятся выравнивание и уплотнение основания под газон. Специалисты "ФК "Зенит" и ЗАО "Зенит- Арена" приступили к выполнению комплекса подготовительных, пуско-наладочных и агротехнических мероприятий, провели анализ текущего состояния почвосмеси, травяного покрытия, а также инженерных систем.

Решение об обновлении газона санкт-петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит".

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Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург" © Правительство Санкт-Петербурга

"Еще в прошлом году, когда мы понимали, что могут быть проблемы с футбольным полем, мы заблаговременно исследовали рынок футбольных рулонных газонов, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, слова которого приводит пресс- служба администрации города. - Изучали опыт Германии, Нидерландов, Краснодарского края. Обнаружили хорошего производителя, который располагается в Ленинградской области - под Гатчиной. После проведения тестовых матчей, мы поняли, что качество пробуждаемого газона неудовлетворительное. "Зенит", "Бамард", футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный".

"Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах. Под Гатчиной уже срезан один газон и установлен на тренировочной площадке на Проспекте Металлистов, его качество устроило ФИФА. Второй газон мы готовим к установке сегодня. Уйдет три дня на то, чтобы в полном объеме выполнить работы по укладыванию газона. Следующий этап - это прошивка газона, которая повысит качество покрытия", - сообщил вице-губернатор.

"Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийное обязательство компании "Бамард" и ФК "Зенит". 12-13 июня все работы на футбольном поле будут завершены", - сказал Албин.

"Новый газон не вызывает сомнений"

Заместитель генерального директора по управлению инфраструктурой ФК "Зенит" Владимир Литвинов отметил, что для стадиона "Санкт-Петербург" был отобран многолетний рулонный газон высокого качества с развитой корневой системой, "который не вызывает сомнений". "Мы его уложим, закрепим, основание будет стабилизировано, из синтетической травы высокого качества будут выполнены технические зоны. Вся эта работа реализуется за счет средств ФК "Зенит"; никаких рисков не вижу, работаем в установленном графике, с использованием высококачественных материалов и техники. Уверен, что газоном все будут довольны; мы же рассчитываем получить ожидаемый результат в новом футбольном сезоне", - сказал Литвинов.

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SD .mp4 Среднее качество
AU .mp3 (1.7 MB) Аудио дорожка
© Правительство Санкт-Петербурга

Агроном компании-подрядчика по подготовке газона Наталья Беликова рассказала, что травяное покрытие, которое будет установлено на стадионе "Санкт-Петербург", выращивалось около четырех-пяти лет. "Луговой мятлик, по сути, основная трава нашей зоны; это единственная трава, которая выносит наши заморозки, зимние оттепели. Другое дело, что выращивать газон из мятлика очень тяжело, потому что дернится он только на второй год. Первый год по нему даже ходить нельзя; этот газон пришлось выращивать действительно долго", - отметила Беликова.

"Хорошо, что такой газон пойдет на новую арену. Почему он хорош сам по себе? Это исключительно спортивный газон. Когда мы перенесем его на арену, он, по сути, вернется на родину, так как там такая же песчаная основа, которая не задерживает влагу", - добавила она.

Стадион "Санкт-Петербург" открылся 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна игра российского первенства, в которой "Зенит" уступил грозненскому "Тереку" (0:1). Стадион строился с 2007 года, его вместимость составляет около 68 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча Кубка конфедераций - 2017 и семь игр чемпионата мира - 2018, также на стадионе пройдут четыре встречи чемпионата Европы - 2020.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия, который состоится на стадионе "Санкт-Петербург", сыграют сборные России и Новой Зеландии.

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Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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