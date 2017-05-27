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Боксер Ковалев готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке

Спорт
27 мая, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В настоящий момент Ковалев тренируется в американском Окснарде

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Донат Сорокин /ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев готовится к поединку против американца Андре Уорда за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) с тренером по физподготовке из России. Об этом Ковалев сообщил ТАСС.

"Состав команды прежний, за исключением тренера по физподготовке, - сказал Ковалев. - С Александром Михайловичем работаем впервые. Одно могу сказать, что мне нравится его профессионализм. Осталось дождаться 17 июня и все увидим результат наших трудов".

В настоящий момент Ковалев тренируется в американском Окснарде. При этом первый этап его подготовки проходил в Калифорнии на высоте 2100 м над уровнем моря.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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