Россиянка Анюшина победила на этапе КМ по гребле на байдарке-одиночке на 500 м

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российская спортсменка Елена Анюшина одержала победу в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 47,075 секунды.

Второй финишировала двукратная олимпийская чемпионка новозеландка Лиза Кэррингтон (+0,085 секунд). Третьей стала венгерская спортсменка Тамара Такач (+1,7 секунд).

Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.