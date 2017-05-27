Россиянка Анюшина победила на этапе КМ по гребле на байдарке-одиночке на 500 м

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российская спортсменка Елена Анюшина одержала победу в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 47,075 секунды.
Второй финишировала двукратная олимпийская чемпионка новозеландка Лиза Кэррингтон (+0,085 секунд). Третьей стала венгерская спортсменка Тамара Такач (+1,7 секунд).
Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.