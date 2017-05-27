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"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" о проведении матчей РФПЛ

Спорт
27 мая, 12:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Долгое время "Петровский" являлся домашней ареной санкт-петербургского "Зенита", который в следующем сезоне, как предполагается, будет проводить матчи на новом стадионе "Санкт-Петербург"

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Стадион "Петровский"

Стадион "Петровский"

© ТАСС/Юрий Белинский

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб "Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" на проведение матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко.

"Да, контракт мы заключили. С Новгородом не получилось, так что мы будем играть там", - сказал Матюшенко.

Вместимость стадиона "Петровский" составляет около 21 тысячи зрителей. Он был открыт в 1925 году и является одним из старейших стадионов России. Долгое время "Петровский" являлся домашней ареной санкт-петербургского "Зенита", который в следующем сезоне, как предполагается, будет проводить матчи на новом стадионе "Санкт-Петербург".

"Тосно" вышел в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб был основан в 2013 году. Матчи чемпионата ФНЛ "Тосно" проводил на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Однако Российский футбольный союз (РФС) и РФПЛ запретили команде выступать на данной арене, поскольку она не соответствует требованиям РФПЛ и потому что "Тосно" зарегистрирован как клуб не из Великого Новгорода, а из Ленинградской области.

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