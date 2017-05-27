Нортуг считает, что нельзя судить кого-либо лишь на основании данных из доклада Макларена

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг считает, что неправильно судить кого-либо, основываясь только на утверждениях из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Слова спортсмена приводит шведская газета Dagbladet.
В декабре 2016 года шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований на основании данных доклада Макларена. Из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи от участия в турнирах были отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
"Я не читал весь доклад Макларена, но я видел какие-то части в различных медиа, - сказал Нортуг. - Чтобы сформировать свое мнение, мне нужно узнать больше фактов. Я не могу принять чью-либо сторону, так как существует слишком много противоречивой информации. Но я думаю, что неправильно судить кого-либо, основываясь только на чьих-то утверждениях".
Также норвежец высказал свое мнение о российском лыжнике Сергее Устюгове. "Я помню наш первый настоящий поединок, это был чемпионат мира 2013 года. Я всегда стараюсь смотреть своим соперникам в глаза, это дает мне психологическое преимущество, но впервые это не сработало. Сергей был так сконцентрирован, я не мог поймать его взгляд и стал немного нервничать, потому что осознал, что встречусь с очень сильным оппонентом в эстафете", - рассказал Нортуг.
На том чемпионате мира норвежцы одержали победу в эстафете. На последнем этапе Нортуг опередил Устюгова, который привел российскую сборную в бронзовым медалям.
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.