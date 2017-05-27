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Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Ищенко не исключила возвращения к тренерской работе

Спорт
27 мая, 13:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Спортсменка объявила о завершении карьеры в начале апреля текущего года

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Наталья Ищенко

Наталья Ищенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко не исключает, что в будущем может возобновить тренерскую карьеру. Об этом она заявила ТАСС.

Ищенко объявила о завершении карьеры в начале апреля текущего года. Тогда же стало известно, что она назначена временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. Под ее контролем находится агентство по спорту и агентство по делам молодежи региона.

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"После Олимпийских игр в Рио (где Ищенко завоевала две золотые медали в дуэте со Светланой Ромашиной и в соревнованиях групп - прим. ТАСС) у меня был тренерский опыт. Я вместе со Светланой собрала сборную нашего клуба, и у нас была возможность сделать полностью постановку группы и дуэта. Наши девочки заняли первое место на первенстве России и в групповых упражнениях, и в дуэте и завоевали путевку на юниорский чемпионат Европы. Светлана сейчас продолжает с ними работать, готовит дуэт, у группы будет наша постановка, но тренировать ее будет Юлия Гревцева", - рассказала Ищенко.

"В сборную меня звали, но выбрала немного другую стезю, направление, от спорта далеко не ушла, ведь он занимал и занимает большую часть моей жизни. В тренерской работе мне очень нравится все, что касается постановки, выбора образа и музыки, но все, что касается рутинной отработки, это немного не мое. Возвращение к карьере тренера? Никогда ни на чем крест ставить нельзя, потому что неизвестно, что будет завтра", - резюмировала она.

Ищенко также является 19-кратной чемпионкой мира, 12-кратной чемпионкой Европы, абсолютной чемпионкой Европы 2010 года и первой синхронисткой в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все четыре вида.

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