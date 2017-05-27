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Менеджер украинского боксера: Руденко и Поветкин сдадут допинг-тесты в рамках боя

Спорт
27 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По форме сдачи допинг-тестов пока нет конкретики

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко пройдут допинг-контроль в рамках поединка, который состоится 1 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер Руденко Владислав Елисеев.

"Андрей готовится, он уже приступил к спаррингам, - сказал менеджер. - Как только начали переговоры месяц назад, он приступил к тренировкам. По форме сдачи допинг-тестов пока нет конкретики, команда Поветкина пока не приняла решение по этому вопросу. Но допинг-контроль будет обязательно".

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.

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