Менеджер украинского боксера: Руденко и Поветкин сдадут допинг-тесты в рамках боя

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко пройдут допинг-контроль в рамках поединка, который состоится 1 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер Руденко Владислав Елисеев.

"Андрей готовится, он уже приступил к спаррингам, - сказал менеджер. - Как только начали переговоры месяц назад, он приступил к тренировкам. По форме сдачи допинг-тестов пока нет конкретики, команда Поветкина пока не приняла решение по этому вопросу. Но допинг-контроль будет обязательно".

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.