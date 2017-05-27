СМИ: ФИФА оштрафует "Ювентус" на €60 тыс. за трансфер Погба в "Манчестер Юнайтед"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафует итальянский "Ювентус" на €60 тыс. за заключение незаконного соглашения с агентом Мино Райолой относительно трансфера его клиента полузащитника Поля Погба в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на онлайн-платформу Football Leaks.
Согласно информации источника, изначально "Ювентус" и Райола заключили соглашение, по условиям которого сумма отступных за Погба составляла €90 млн, а комиссионные агента - €18 млн. Позднее они пересмотрели это соглашение, и по новым условиям Райола должен был получить дополнительно 3 миллиона евро за каждые €5 млн, на которые будет увеличиваться сумма трансфера француза.
Сумма трансфера Погба в "Манчестер Юнайтед" официально составила €105 млн. По данным Football Leaks, Райола получил комиссионные в размере €27 млн от "Ювентуса", €19,4 млн от английского клуба и €2,6 млн от Погба.
Как считают следователи ФИФА, которые изучили это соглашение, подобный контракт с агентом нарушает запрет ФИФА на владение третьими лицами права на игроков. Этот запрет был введен в мае 2015 года.
Погба провел 51 матч в составе "Манчестер Юнайтед" в прошедшем сезоне, забив девять мячей и отдав шесть голевых передач. Вместе с английской командой он одержал победу в Лиге Европы.