Смольников считает, что "Зенит" с учетом результатов нуждался в переменах

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" с учетом выступления команды в прошедшем сезоне были необходимы перемены. Такое мнение журналистам высказал защитник сине-бело-голубых Игорь Смольников, который готовится к Кубку конфедераций в составе сборной России в Австрии.

Сразу несколько изменений в руководстве "Зенита" произошло за последние два дня. В пятницу было объявлено, что президентом клуба и председателем правления назначен Сергей Фурсенко, а "до завершения корпоративных процедур" функционер будет временно исполнять обязанности генерального директора клуба, которым ранее был Максим Митрофанов. В субботу было объявлено, что спортивным директором клуба назначен Константин Сарсания.

"Знаю из прессы о переменах. Фурсенко уже был в клубе и добивался больших успехов, надеюсь, что и сейчас также будет успех. Почему, по-моему, было принято такое решение? Результаты в чемпионате и Лиге Европы никого не устраивали, и надо было что-то менять", - прокомментировал ситуацию Смольников.

Защитник также заявил, что в команде не было конфликтов при главном тренере Мирче Луческу, который пришел в клуб перед началом сезона. Ранее в СМИ писалось, в частности, о конфликте между румынским специалистом и полузащитником Олегом Шатовым. "В "Зените" конфликтов не было, это пишет только пресса и придумывает. Я за все время никогда никаких конфликтов в клубе не видел", - заявил он.

"Травма в прошлом"

"Зенит" в прошедшем сезоне дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл по сумме двух матчей уступил бельгийскому "Андерлехту", а чемпионат страны завершил на третьем месте. "Сезон закончен; когда приезжаешь в сборную, уже другие мысли, - отметил Смольников. - Понятно, что пресса напоминает о чемпионате, но я стараюсь о нем не думать".

Защитник высказал надежду, что вскоре в сборной вновь окажутся его одноклубники Шатов и Александр Кокорин. "Это решение (не вызывать этих игроков на Кубок конфедераций - прим. ТАСС) тренерского штаба, надеюсь, в дальнейшем они будут в команде. На троллинг со стороны спартаковцев (их в сборной шесть человек) не обращаю внимания. Да меня особо никто и не подкалывал".

Смольников из-за повреждения пропустил несколько игр "Зенита" с октября по апрель. "Сейчас травма в прошлом, стараюсь максимально быстро набрать форму. Время набрать кондиции есть", - оценил свое состояние футболист.

Сборная России будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую встречу с командой Венгрии. 9 июня россияне сыграют в Москве с чилийцами. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.