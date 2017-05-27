Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Смольников считает, что "Зенит" с учетом результатов нуждался в переменах

Спорт
27 мая, 14:31 дата обновления: 27 мая, 14:46 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Защитник также заявил, что в команде не было конфликтов при главном тренере Мирче Луческу, который пришел в клуб перед началом сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Смольников

Игорь Смольников

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" с учетом выступления команды в прошедшем сезоне были необходимы перемены. Такое мнение журналистам высказал защитник сине-бело-голубых Игорь Смольников, который готовится к Кубку конфедераций в составе сборной России в Австрии.

Смотрите также
Константин Сарсания

Сарсания стал спортивным директором футбольного клуба "Зенит"

Сразу несколько изменений в руководстве "Зенита" произошло за последние два дня. В пятницу было объявлено, что президентом клуба и председателем правления назначен Сергей Фурсенко, а "до завершения корпоративных процедур" функционер будет временно исполнять обязанности генерального директора клуба, которым ранее был Максим Митрофанов. В субботу было объявлено, что спортивным директором клуба назначен Константин Сарсания.

"Знаю из прессы о переменах. Фурсенко уже был в клубе и добивался больших успехов, надеюсь, что и сейчас также будет успех. Почему, по-моему, было принято такое решение? Результаты в чемпионате и Лиге Европы никого не устраивали, и надо было что-то менять", - прокомментировал ситуацию Смольников.

Защитник также заявил, что в команде не было конфликтов при главном тренере Мирче Луческу, который пришел в клуб перед началом сезона. Ранее в СМИ писалось, в частности, о конфликте между румынским специалистом и полузащитником Олегом Шатовым. "В "Зените" конфликтов не было, это пишет только пресса и придумывает. Я за все время никогда никаких конфликтов в клубе не видел", - заявил он.

"Травма в прошлом"

"Зенит" в прошедшем сезоне дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл по сумме двух матчей уступил бельгийскому "Андерлехту", а чемпионат страны завершил на третьем месте. "Сезон закончен; когда приезжаешь в сборную, уже другие мысли, - отметил Смольников. - Понятно, что пресса напоминает о чемпионате, но я стараюсь о нем не думать".

Смотрите также

Сборная России по футболу провела вторую тренировку в Австрии в полном составе

Защитник высказал надежду, что вскоре в сборной вновь окажутся его одноклубники Шатов и Александр Кокорин. "Это решение (не вызывать этих игроков на Кубок конфедераций - прим. ТАСС) тренерского штаба, надеюсь, в дальнейшем они будут в команде. На троллинг со стороны спартаковцев (их в сборной шесть человек) не обращаю внимания. Да меня особо никто и не подкалывал".

Смольников из-за повреждения пропустил несколько игр "Зенита" с октября по апрель. "Сейчас травма в прошлом, стараюсь максимально быстро набрать форму. Время набрать кондиции есть", - оценил свое состояние футболист.

Сборная России будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую встречу с командой Венгрии. 9 июня россияне сыграют в Москве с чилийцами. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
3
Лето в Москве начнется с теплой погоды
4
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
5
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
6
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
7
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
Темы дня
Загрузка...
Реклама