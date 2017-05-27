Лавров: "Спартак" - как родина, которую не выбирают

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб, за который болеешь, как родина, а ее не выбирают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя победу "Спартака" в чемпионате России по футболу после 16-летнего перерыва.
Отвечая на вопрос, не разуверился ли он в своей команде за столь долгое время ожидания, глава МИД РФ заявил: "Это же как родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда".
"Я болел все эти 16 лет", - добавил глава МИД РФ.
"Когда идет чемпионат, я жду каждого тура, готовлюсь либо на стадион пойти, либо, если я где-то нахожусь не в Москве, договариваюсь специально, чтобы телевизионную трансляцию обеспечить, - добавил Лавров. - Когда играют на выезде, естественно, от телевизора не отхожу в эти часы".
Глава МИД РФ отметил, что в прошедшем сезоне было много интересных игр. "Не буду выделять какую-то игру, из последнего, наверное, наиболее ценные - победы над ЦСКА и "Зенитом". Я был на той и на другой игре на стадионе, очень трудно передать те чувства, которые тебя переполняют, - добавил он. - Ты становишься мальчишкой и обо всем забываешь".
При этом Лавров дипломатично ушел от попытки журналистов узнать его мнение о том, какой клуб сегодня в России популярнее - "Спартак" или "Зенит". "Надо в интернете посмотреть, там есть статистика посещаемости, географический охват. Я сейчас не буду комментировать, это объективные вещи, которые не должны быть предметом каких-то размышлений", - сказал он.